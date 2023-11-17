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Başbalan Üstel'e KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Durali Güçlüsoy, Başbakan Siyasi Danışmanı Özdemir Tokel, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu üyeleri olan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer eşlik ediyor.

Başbakan Ünal Üstel, Şampiyon Melekler Köyü’nü ziyareti öncesi Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yı ziyaret etti.

Başbakan Üstel, eşi Zerrin Üstel ve beraberindeki heyet, İskenderun Belediyesi Rauf Raif Denktaş Parkı yerleşkesi içerisine kurulan Şampiyon Melekler Köyü’nde yaşayan depremzedeleri ziyaret etmek amacıyla bu sabah Iskenderun’a geldi.

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