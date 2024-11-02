Başbakan Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyata alındı. Yaşadığı mide rahatsızlığı şikayetiyle dün sabah Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Başbakan Ünal Üstel, gastroenteroloji konsültasyonu ihtiyacı nedeni ile öğle saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, dün akşam Başbakan Üstel’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan gastroenteroloji muayenesi sonucunda yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağında, rahatsızlığı açıklayacak bir durum saptanmadığı, gerçekleştirilen koroner anjiyosunun da normal çıktığı vurgulanmıştı. Prof. Dr. Balkan, “Hastanemizde Yrd. Doç. Dr. Uğurcan Balyemez tarafından gerçekleştirilen hepatobiliyer ultrason sonrasında, safra kesesinde boyut artışı ve kese içerisinde yaygın çamur ve milimetrik kristaller saptanmıştır” açıklaması yapmıştı.

Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan tarafından, rahatsızlığının safra kesesi kaynaklı olduğu açıklanan Başbakan Ünal Üstel, geceyi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdi. Sabah saatlerinde yinelenen tetkikler neticesinde Başbakan Ünal Üstel’in safra kesesi ameliyatı olmasına karar verildi. Ameliyatı, bizzat Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan gerçekleştiriliyor. Operasyon ekibinde, Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Gülay Eren ile Genel Cerrah Doç. Dr. Ali Özant da yer alıyor.