Başbakan Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak, “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” hedefi ile Türk Ulusunun iradeyi ele aldığı bu anlamlı günü, aynı zamanda geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza, Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği, dünyada eşi benzeri olmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir arada kutlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz.

Atatürk’ün sadece Türk Çocuklarına değil tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, bayram, farklı kültürlere, farklı dillere ve farklı renklere sahip çocukları bir araya getirmekte, dünyadaki kardeşlik ve barış duygularının pekişmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Çocuklarımıza sevgiyi, kardeşliği ve tüm evrensel değerlerin önemini anlamaları için önemli bir fırsat yaratan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bizlere de, en büyük zenginliğimiz olan geleceğimizin teminatı ve en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı güçlü, donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetiştirmeyi ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın en asli görevimiz olduğunu hatırlatmaktadır.

Bu anlamlı günde bir kez daha, Mustafa Kemal ve milli mücadele arkadaşları ile Aziz Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, TBMM’nin açılışının 103. Yıldönümünü ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”