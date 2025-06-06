Bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Üstel, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Bir Kurban Bayramı'na daha girdik. Bu güzel bayramlarda dargınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakıp birbirimize sarılalım ve bayramı dayanışma içinde geçirelim” dedi.

Üstel, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti ve bayramın huzur içinde geçmesi için duyarlılık çağrısında bulunarak “Lütfen bu güzel bayramımızı geçirirken yolda trafik kurallarına uyalım. Bayramımızı bayram şenlikleri içinde kutlayalım” ifadelerini kullandı.

Farklı ülkelerden gelen Müslümanlar da camide bayram namazını kıldı. Uluslararası bir birliktelik içinde, Kurban Bayramı’nın manevi değerleri paylaşıldı.

Namaz sonrası konuşan vatandaşlar ise şu ifadeleri kullandı;

“Tüm KKTC halkının ve İslam aleminin bayramını kutluyorum Bayramın huzur ve kardeşlik içinde geçmesini diliyorum. Cümleten herkesin bayramını kutlarım. bu güzel bayram ruhunu hep birlikte hissettik. İslam aleminin bayramını kutlarım. Birlik ve beraberlik içinde olmak gerçekten çok güzel. Bugün sevdiklerimizle bayramı kutlamak kadar güzel bir şey yok. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”