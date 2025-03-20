Üstel’e, KKTC’den geniş bir heyet eşlik ediyor.

Heyette Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile üst düzey bürokratlar yer alıyor.

Ankara temasları kapsamında Üstel ve heyeti bir dizi temaslarda bulunacak.

Görüşmelerde KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği, ulaştırma projeleri, mali destek konuları ve diğer önemli meseleler ele alınacak.

Üstel ve heyeti ilk olarak Türkiye saatiyle 10.00’da Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşecek.