Üstel’in ziyaretinin ana gündem maddeleri arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanan 2025 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak projeler ve KKTC’ye yönelik yeni yatırımlar yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmeye ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ve hükümet ortakları ile bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Mayıs’ta açılışını gerçekleştireceği KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Binası ile 1-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST KKTC hazırlıklarının ele alındığını belirtti. Bu iki yapının Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinin simgesi olacağına inandığını vurgulayan Yılmaz, gençlere ilham verecek TEKNOFEST için de başarı dileklerini iletti.

Üstel-Yılmaz görüşmesinde ayrıca, 2025 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamındaki projeler ile KKTC’nin yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik adımlar da detaylı şekilde değerlendirildi.

Yılmaz, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refahı ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin güçlü yarınları için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” mesajını verdi.