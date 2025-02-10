Üstel paylaşımında;

“Asil Nadir’in vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyim. İş dünyasında vizyonu, girişimciliği ve cesaretiyle büyük başarılara imza atan Asil Nadir, sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da önemli bir iz bırakmış, çalışkanlığı ve azmiyle birçok insana ilham vermiş değerli bir iş insanıydı.

Kendi sınırlarını aşarak dünya çapında başarılar elde eden ve ekonomi, basın, medya, eğitim gibi birçok alanda katkılar sunan Asil Nadir, üretime, istihdama ve toplumsal gelişime verdiği destekle hatırlanacaktır. İş dünyasındaki liderliği ve yarattığı değerler, gelecek nesillere ilham olmaya devam edecektir.

Kendisini saygı ve rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.