Başbakan Ünal Üstel, hükümet çalışmaları, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan olarak önce halkımıza, en içten kardeşlik, birlik, beraberlik duygularımla teşekkür etmek istiyorum...

Yakın geçmişin en uzun süre görevde olan koalisyon hükümetinin başbakanıyım. Hükümeti kurduğumuz gün bize ömür biçenlerin tümünün hesaplarını yanılttık.

Halkımızın desteği, partililerimizin Kıbrıs Türk Halkı’nı ve partimizi düşünerek gösterdiği sabırla iç içe geçen destek bizleri ayakta tuttu. Ayakta durmakla kalmadık, en az otuz yıl geriden gelen her türlü altyapı niteliğindeki sorunları çözme yolunda ilerledik, ilerlemeye devam ediyoruz.

İnsan hakları ihlali niteliğindeki tüm izolasyonlara rağmen hedeflerimize yürüyoruz. Günübirlik düşünen ve hareket eden bir hükümet anlayışına sahip değilim. Devlet yönetiyoruz. KKTC’yi kişisel politik kaygılarla değil, devletimizin, insanlarımızın ve gençlerimizin geleceğini düşünerek yönetiyoruz.

Eleştiriler var. Olmalıdır da… Unutulmasın, ne kadar çok iş yapılırsa ille de eleştiri yapmak isteyenlere fırsat doğar. İş yapılmayan yerde eleştiri olmaz.

Küresel sorunlar ve bölgemizde yaşanan İsrail–İran savaşına rağmen endişemiz, korkumuz yoktur. Hükümetimiz, aklınıza gelebilecek tüm önlemleri öngörü kurgularıyla düşünüp almaktadır.

Bizlerin şu anki öngörüsü, parçası olmasak da sıcak çatışmayla yüzleşmeyeceğimiz yönündedir. Türkiye ile irtibat halinde gelişmeleri kesintisiz izliyoruz.

Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiilî varlığının yaşamsal önemi, böylesi dönemlerde çok daha kolay anlaşılır.

Yıllar evvel dönemin Filistin Lideri Yaser Arafat’ın, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’a söylediği “Keşke bizim de Anavatan Türkiye’miz gibi bir anavatanımız olsaydı” sözünü unutmadık, unutmayacağız.

Özellikle Türk devletlerinde giderek artan bir sıcak ilgi görüyoruz. Ancak bize yalnızlığı hissettirmeyen Anavatanımız Türkiye’dir. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye’nin tüm devlet yetkililerine ve Türk halkına sonsuz teşekkür etmek, halkımızın bize verdiği bir görevdir. Çünkü Kıbrıs Türk Halkı, nankör değildir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ı Cuma günü adamızda konuk ettik. Sayın Yılmaz, Türkiye’nin büyük ölçekli meseleleriyle ilgilenirken, KKTC’de toplam yaşam kalitesini artırıcı projelere gösterdiği ilgi ve destek yaşamsal niteliktedir.

Koalisyon hükümetimiz, kendi olanaklarımızı pozitif bir anlayışla değerlendiriyor. Anavatan Türkiye ile nitelikli kardeşlik duyguları ve karşılıklı saygıyla koruduğumuz verimli yakınlıkla; bilişim dünyasından ulaşım altyapımıza, oradan sağlığa kadar tarihî, yüz yıllarca ayakta duracak eserler KKTC’ye, Kıbrıs Türk halkına kazandırılıyor.

Yolumuz aydınlıktır."