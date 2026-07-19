Cumhuriyet Meclisi ön bahçesinde yer alan resepsiyona; Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile Azerbaycan’dan konuklar ve halk katıldı.

Konuklar arasında; TC Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TC komuta kademesinden üst düzey komutanlar, siyasi parti başkanları, Türkiye ve Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu milletvekilleri yer aldı.

Resepsiyonda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından, Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu, sonrasında sinevizyon gösterimi yapıldı. Azerbaycan Milletvekili Jale Aliyeva, merhum şair annesinin Kıbrıs ziyaretinden etkilenerek kaleme aldığı şiiri okudu. Gece sanatçı Ayşegül Zaim’in müzik performansıyla devam etti.

-Öztürkler: “Egemenliğe ve egemen eşitliğe sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 20 Temmuz’un bıraktığı barış, özgürlük ve güven ortamını korumaya, devletin varlığına, egemenliğe ve egemen eşitliğe sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk halkının kaderini değiştirdiğini ifade eden Öztürkler, Mehmetçik ve Mücahidin birlikte verdiği mücadele sonunda bugün Kıbrıs Türk halkının kendi bayrağı ve devleti altında özgürce ve güvende yaşadığını kaydetti.

Öztürkler, Kıbrıs Barış Harekatı’nın mimarları Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan ile Kıbrıs Türk halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere saygılarını sundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belirten Öztürkler, Türkiye’ye Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

20 Temmuz’un yalnızca geçmişi anma değil, geçmişten alınan güçle geleceği inşa etme iradesini ortaya koyma günü olduğunu belirten Öztürkler, uluslararası toplumun Kıbrıs’taki tarihi ve fiili gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

- “Adaletsiz uluslararası düzen artık sona ermeli”

Öztürkler, “Kıbrıs Türk halkını cezalandırmaya yönelik bu adaletsiz uluslararası düzen artık sona ermelidir. Tek ses olup izolasyonlara artık yeter denmelidir. Bir halkı dünyadan kopararak barış inşa edilemez.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının adanın eşit sahibi ve asli unsuru olduğunu, kimsenin bu halkı sonsuza kadar görünmez kılamayacağını vurgulayan Öztürkler, halkın kendi devletinde ve bayrağı altında egemen yaşamaya, geleceğine kendisi karar vermeye devam edeceğini kaydetti.

Öztürkler, “Güvenliğimiz tartışma konusu değildir. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz müzakere konusu değildir. Devletimiz pazarlık konusu değildir.” diyerek, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve egemenliğinin kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

-Rum tarafına mesaj

Rum siyasetçiler ve askeri yetkililer tarafından zaman zaman yapılan açıklamalara da işaret eden Öztürkler, adada Türk askerinin varlığının önemini vurguladı. “Biz buradayız ve dimdik ayaktayız.” diyen Öztürkler, hiçbir açıklama, tehdit veya siyasi söylemin Kıbrıs Türk halkını yolundan döndüremeyeceğini, KKTC’nin Türkiye ile geleceğe yürümeye devam edeceğini söyledi.