Üstel, Tatar ile Aliyev'in görüşmesini değerlendirdi Üstel, Tatar ile Aliyev'in görüşmesini değerlendirdi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını tamamlayan Başbakan Ünal Üstel bu akşam yurda dönüyor.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel ve heyetini taşıyan uçağın gece yarısı Ercan Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.