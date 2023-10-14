Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını tamamlayan Başbakan Ünal Üstel bu akşam yurda dönüyor.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel ve heyetini taşıyan uçağın gece yarısı Ercan Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını tamamlayan Başbakan Ünal Üstel bu akşam yurda dönüyor.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel ve heyetini taşıyan uçağın gece yarısı Ercan Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.
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