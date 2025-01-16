Başbakan Üstel’in açıklaması şöyle:

“Devlet koruması altındaki çocuklarımızın ev ortamında yaşamlarını sürdürebilmesi için hazırlanan Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri projesi, ülkemiz adına çok kıymetli bir projedir.

Sevgi Evleri ana binasında 25, bungalovlarda ise 36 olmak üzere toplamda 61 çocuğa bakım ve koruma hizmeti verecektir.

Aile sıcaklığına hasret çocuklarımız artık Sevgi Evlerinde, kendini sıcak bir yuvada hissedecek…

Çocuklarımızı seviyor, onlara sahip çıkıyor, geleceğe daha iyi şartlarda adım atmaları için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz.

Merhum Ünal Çağıner ve Tangül Çağıner’in isimleri ülkemiz için yaptıkları değerli hizmetler yanında, bu güzel eserle de bir kez daha ölümsüzleşmiştir.

Bu güzel eseri ülkemize kazandıran Tangül Ünal Çağıner Vakfı yetkililerine, projenin tamamlanmasında katkı koyan Vakıflar idaresine ve Merkezin kurulduğu araziyi bağışlayan Hamitköy'lü Ali Hüseyin Alibaba ve ailesine teşekkür eder, bu tip kamu yararı yüksek projelerin hayata geçilirilmesine hükümet olarak tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğimizin bilinmesini isterim.”