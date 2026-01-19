Başbakan Üstel, “Bizler KKTC olarak gerek hükümet gerekse muhalefet partileri ve tüm halkımız Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz. Güvenmeye de devam edeceğiz” dedi.

Üstel, sürecin başından itibaren Adıyaman’da olunduğunu anımsatarak, “Süreç tamamlanana kadar Adıyaman’da olacağız, çocuklarımızın hakkını sonuna kadar arayacağız” ifadelerini kullandı.

“Hep birlikteyiz ve hep birlikte adaletin tecelli etmesini bekleyeceğiz” diye konuşan Başbakan Üstel, “Ben burada bir başbakan olarak değil, bir baba olarak buradayım. Buradaki anne ve babalar ile yürekleri kan ağlayan insanımızla birlikteyim” dedi.

Başbakan Üstel, “Şampiyon meleklerimizi unutmadık, unutmayacağız onlara bir sözümüz vardır” dedi, yargıçların vereceği kararı dört gözle beklediklerini kaydetti.