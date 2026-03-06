Çatalköy-Esentepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Belediye çalışanları sabahın erken saatlerinde kavşaklarda durarak emekçi kadınlara karanfiller dağıttı. Bu özel günde kadınların yanında olduklarını göstermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik vatandaşlardan da olumlu geri dönüş aldı.

Başkan Kırok’tan okul ve esnaf ziyaretleri

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, gün kapsamında bölgede bulunan okulları ve esnafı ziyaret ederek kadın emekçilere çiçek takdim etti.

Samimi anların yaşandığı ziyaretlerde Başkan Kırok, kadınların toplumdaki emeği ve katkılarının büyük değer taşıdığını vurgulayarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Belediyede görev yapan kadın personele de kutlama

Başkan Kırok ayrıca belediyede görev yapan kadın personelleri de unutmadı. Belediye çalışanı kadınların gününü kutlayan Kırok, kadın personele çiçek ve hediyelerini takdim etti.

Kırok, kadın çalışanların emeklerinin ve katkılarının hem çalışma hayatında hem de sosyal yaşamda son derece kıymetli olduğunu belirterek emekleri için teşekkür etti.

“Kadınların emeğiyle güçlenen bir toplum, geleceğe daha umutla yürür”

Belediyeden yapılan açıklamada, kadınların hayatın her alanındaki emeğinin ve değerinin her zaman desteklenmeye devam edeceği vurgulandı.

Başkan Kırok ise mesajında, “Kadınların emeğiyle güçlenen bir toplum, geleceğe daha umutla yürür” ifadelerini kullanarak kadınların toplumsal yaşamda üstlendiği önemli role dikkat çekti.