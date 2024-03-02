Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün açıklamasına göre, Başbakan Üstel, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Burundi Başbakanı Gervais Ndirakobuca, Yeni Azerbaycan Partisi Başkan Yardımcısı Tahir Budagov ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya ve heyetleriyle bir araya geldi. Üstel, dünyayla kucaklaşma vizyonlarını geliştiğini söyledi.

Başbakan Üstel, Burundi Başbakanı Gervais Ndirakobuca ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, tıpkı dünyanın diğer ülkeleri gibi Afrika ülkeleriyle de siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi.

KKTC’ye davet

Üstel, şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönemde başlattığı Afrika ile ilişkileri geliştirme vizyonu son derece doğrudur. Dünya sadece bir kıtadan oluşmuyor. Afrika ülkelerinde inanılmaz ekonomik fırsatlar var. Sadece yakın komşularınızla, Türk devletleri ya da Avrupa ile değil, dünyanın geriye kalan tüm ülkelerinin yetkilileri ile bulduğumuz her fırsatta görüşüyor ve gerekli siyasi adımları atıyoruz.

Burundi de bunlardan biri... Son 10 yıllık sürede istikrara ulaşana kadar çok ciddi sıkıntılardan geçtiler. Şimdi ülkelerini kalkındırmak istiyorlar ve yatırım bekliyorlar. Tarımla uğraşan bir toplum... Kahve, çay gibi özellikli ürünleri var. Okullarımızda 400'e yakın vatandaşları eğitim alıyor. Bu noktada aramızda neden ilişki geliştirmeyelim? Kendilerini KKTC’ye davet ediyorum.”

Yeni Azerbaycan Partisi

Başbakan Ünal Üstel, Yeni Azerbaycan Partisi Başkan Yardımcısı Tahir Budagov ve ekibi ile heyetler arası bir görüşme de yaptı.

Başbakan Ünal Üstel, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İlerleyen günlerde Azerbaycan ve KKTC arasında özellikle eğitim ve turizm alanlarında çok önemli gelişmeler olacak. Azerbaycan KKTC ilişkilerinin hedeflendiği noktaya getirilmesi için büyük adımlar attık.

Azerbaycan gerek siyasal gerek ekonomik ve gerekse kültürel ilişkilerin geliştirilmesi adına beklentilerin çok ötesinde samimiyetle adımlar atıyor ve bizler bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz."

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Sarıkaya

Başbakan Ünal üstel bugün ayrıca AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya ve heyeti ile de görüştü.

Görüşmede geçen yıl Azerbaycan Partisi, AK Parti ve UBP arasında imzalanan iş birliği protokolü ve bu protokole bağlı olarak yapılacak etkinlikler ele alındı.

Bugün gerçekleştirilen görüşmelerde, Başbakan Ünal Üstel’e, UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakan Siyasi Danışmanı Özdemir Tokel ve KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu da eşlik etti.

Üstel bugün ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmacı olarak katıldığı "Kıbrıs İçin Yeni Bir Gelecek" isimli panele de dinleyici olarak katıldı.