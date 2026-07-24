Bakan Hasipoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘‘Gerçeğin izini sürerek kamuoyunu doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiyle buluşturmak için büyük bir özveriyle çalışan tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, basın sektörünün güçlenmesini ve basın sektöründe istihdamın korunmasını önemsiyoruz. Bu anlayışla, basın kartına sahip, en az üç çalışanı olan ve toplu iş sözleşmesi bulunan basın kuruluşlarına 96 ay süreyle sosyal güvenlik prim desteği, basın kartı sahibi girişimcilere ise 36 ay sosyal güvenlik prim teşviki sağlayarak basın sektörünü desteklemeye devam ediyoruz.

Basın çalışanlarımızın daha güçlü ve güvenli koşullarda görev yapabilmesi için her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

Bu anlamlı günde, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması adına emek veren tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor, sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum.’’

