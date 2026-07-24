Kabulde, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin önümüzdeki üç yıllık dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği çalışmalar ve eczacıların sosyal güvenlik alanındaki beklentileri ele alındı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Birliğin çalışma dönemine ilişkin hedeflerini içeren dosyayı Bakan Hasipoğlu’na sundu. Dosyada; Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı kapsamında Birliğin görüş ve katkıları, eczacıların yanında çalışanlara yönelik prim ve ödenek destekleri, eczacılara yönelik yol haritası çalışmaları ile sosyal sigorta reçetelerinde eczacı meslek hakkı konuları yer aldı.

Öksüz, Birliğin en önemli hedeflerinden birinin sosyal sigorta reçetelerinde eczacıların meslek hakkının korunması olduğunu belirterek, bu konuda Türkiye’de uygulanan modelin örnek alındığını ifade etti.

Eczacılar Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki iş birliğinin yeniden güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Öksüz, somut adımlar atılarak iş birliğinin daha da geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Hasipoğlu: “Eczacılarımızla Yeni Bir Sayfa Açıyor, İş Birliğimizi Güçlendiriyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, yeni yönetime görevlerinde başarılar dileyerek, Bakanlık olarak Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ile iş birliğinin yeni dönemde daha güçlü şekilde devam edeceğini belirtti.

Hasipoğlu, “Yeni Eczacılar Birliği yönetimiyle birlikte yeni bir sayfa açıyoruz. Bugünkü görüşmemizde eczacılarımızın beklentilerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini ele alarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki süreçte iş birliği içerisinde somut adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Eczacıların yanında çalışanların prim desteği kapsamına alınması konusunda da önemli bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Hasipoğlu, “İlk kez eczacılarımızın yanında çalışanlara yönelik prim desteği sağlanması için çalışma yaptık. Yeni düzenlemeyle birlikte eczanelerde çalışan kadın personelimize yüzde 100, erkek personelimize ise yüzde 80 prim desteği vereceğiz. Bu destekle hem istihdamın korunmasına hem de çalışanlarımızın sosyal güvenlik haklarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Sigorta reçetelerinde eczacıların meslek hakkı konusunda çalışma yapılması amacıyla bir komite kurulması kararı ürettiklerini belirten Hasipoğlu, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ile sosyal güvenlik alanındaki işbirliklerinin artarak devam edeceğini söyleyerek sözlerini tamamladı.