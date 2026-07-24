Törende konuşan Öztürkler, vatan uğruna canlarını feda eden Beyarmudu şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, şehitlere sahip çıkmanın vatana ve geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinin gelecek nesillere aktarılmasının en önemli görevlerden biri olduğunu vurgulayan Öztürkler, bu nedenle düzenlenen anma törenlerinin büyük anlam taşıdığını ifade etti.

1960, 1963, 1974 ve 1983 yıllarının Kıbrıs Türk halkının tarihindeki dönüm noktaları olduğunu belirten Öztürkler, Mehmetçik ile Mücahit'in verdiği mücadeleyi, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün liderliğini, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın mücadelesini, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini ve Türk askerinin adadaki varlığının önemini genç nesillere anlatmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Bugün Kıbrıs Türk halkının özgür, bağımsız ve güven içerisinde yaşayabiliyor olmasının şehitlerin ve ataların büyük fedakârlıkları sayesinde mümkün olduğunu dile getiren Öztürkler, bu mücadeleyi yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin ortak görevi olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlikten ve eşit uluslararası statü hedefinden asla taviz vermeyeceğini vurgulayan Öztürkler, topraklardan da hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Bu toprakların Mehmetçik ile Mücahit'in kanıyla yoğrularak vatan haline geldiğini belirten Öztürkler, bu nedenle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün ve Türk askerinin adadaki varlığının hiçbir zaman tartışma konusu olamayacağını kaydetti.

Şehitlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Öztürkler, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını, kahraman gazilere de şükranlarını sunduğunu ifade etti.