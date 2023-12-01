Maraş Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hasan Oy geçtiğimiz günlerde saha yetersizliği gibi bir takım eksikliklerini Başbakan Üstel’e ilettiklerini ve gördükleri ilgiden çok memnun kaldıklarını belirterek, sorunların en kısa sürede çözüleceğine inandıklarını söyledi

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da saha hakkında teknik bilgi vererek, saha yenilenmesi ve 200 kişilik ilave tribünün en kısa sürede yapılması için girişimlerin yapılacağını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel de gençlerin kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, onların ev sahibi olması için Sınırüstü ve Mormenekşede altyapı ihalesine çıktıklarını hatırlatırken, temel amaçlarının gençlerin ev sahibi olması, eğitim gördüğü yerlerdeki eksikliklerin giderilmesi, iyi bir ortamda spor müsabakalarını yapıp dünyaya hazır hale gelmeleri olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel 2015 yılında hizmete giren Maraş futbol sahasının zemininin yıpranıp, tribünlerinin yetersiz olduğunu ayrıca soyunma odalarının da yenilenmesi gerektiğini tespit ettiklerini söyleyerek, eksikliklerin 2024 bütçesinde, en kısa sürede giderileceğini belirtti.

Ambargolara karşı direnen ülke gençliğinin dünyadan uzak kalmaması için elden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Başbakan Ünal Üstel “ Gençler dünyadan kopuk kalmamalı, onlar bu ülkenin teminatıdır” dedi.