Müteahhitlerin, yasaların öngördüğü ruhsat harcını eksiksiz ödemiş olmalarına rağmen, belediyenin yasal dayanağı bulunmayan ek taleplerini karşılamadıkları gerekçesiyle inşaatlarına ruhsatsız muamelesi yapılmasına Yüksek İdare Mahkemesi (YİM) ara emriyle “dur” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Yüksek İdare Mahkemesi'nin verdiği ara emri kararının hukuk devleti adına önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gürcafer, bazı belediyelerin yasal dayanağı bulunmayan harç taleplerinde bulunduğunu ve bu talepler karşılanmadığında inşaatları durdurma yoluna gittiğini belirtti.

“Haksız ve hukuka aykırı şekilde tahsil edilen harçların geri alınması için mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Gürcafer, “Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“YATIP KALKIP BAĞIMSIZ YARGI SİSTEMİMİZE ŞÜKREDELİM”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in açıklaması şöyle: “Yatıp kalkıp bağımsız yargı sistemimize şükredelim. Yoksa başımıza daha çok çoraplar örülürdü. Bazı belediyeler tarafından yasaya aykırı olmasına rağmen keyfi olarak talep edilen, ödenmeyince de yaptırım gücü kullanılarak inşaatları durdurma girişiminde bulunan belediyelere karşı başlatmış olduğumuz hukuk mücadelesinin ilki dün sonuç verdi.

“HAKSIZ HARÇLARI GERİ ALANA KADAR HUKUK MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Yüksek İdare Mahkemesi (YİM), yasaya uygun ruhsat harcı müteahhit tarafından ödenmiş olmasına rağmen yasaya aykırı olarak talep edilen kısmı ödemediği gerekçesi ile inşaata ruhsatsız muamelesi yaparak inşaatı durduran belediyenin durdurma kararına ara emri ile dur dedi.

Bilinmesini isteriz ki bugüne kadar yasaya aykırı harç talep etmiş ve yaptırım gücüyle tahsil etmiş olan ne kadar belediye varsa, aldıkları haksız harçları geri alana kadar tümüne karşı hukuk mücadelemiz deva ettirilecektir.”