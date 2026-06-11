Cumhurbaşkanı Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı’nda 200 Gün” başlıklı basın toplantısında konuştu. Seçim öncesinden itibaren hedefler ortaya koyduklarını ve bu hedefleri beş başlıkta özetlediklerini dile getiren Erhürman, Kıbrıs sorunu meselesinin Cumhurbaşkanlığı’nın en temel görev alanlarından biri olduğunu söyledi.

“Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi var. Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi anketlerin de gösterdiği, benim sokakta da gördüğüm aslında benim aldığım yüzde 63 oyun dahi üzerindedir” diye konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanının bunu görmezden gelemeyeceğini vurguladı. Dört maddelik metodolojiye bağlı kalmaya devam ettiklerini dile getiren Erhürman, “Bugüne kadarki tecrübelerden bir ders çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Metodolojinin çerçevesinin, “Müzakere olsun diye müzakere değil, çözüm olsun diye müzakere” olduğunu söyleyen Erhürman, dört maddenin iyi niyetle ve çözüm iradesi doğrultusunda hazırlandığını ifade etti.

Erhürman, Avrupa Birliği ile yaptıkları görüşmelerde ise içeriğin sadece Kıbrıs sorunu olmadığını, Schengen, hellim gibi konuları da gündemde tuttuklarını kaydetti.

Görüşme masasıyla paralel şekilde güven yaratıcı önlemler konusunda da adım atmak istediklerini belirten Erhürman, “Güven Yaratıcı Önlemlerde arzu ettiğimiz noktada olmasa da olumlu adımlar atıldı” dedi.

-“Uluslararası ilişkileri Sarayönü’nden seyretmenin çok bir manası yok”

Antalya Diplomasi Forumu ve Kazakistan ziyaretine değinen Erhürman, “Amacımızı doğru zemine oturtmaya çalışıyoruz” dedi. “Uluslararası ilişkileri Sarayönü’nden seyretmenin çok bir manası yok. Çok daha geniş bir perspektiften bakmak lazım” vurgusu yapan Erhürman, konumlarını Kıbrıs Türk halkı lehine kullanmaya çalıştıklarını söyledi.

Erhürman, Kıbrıs sorunu ile ilgili süreci Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir istişare ve koordinasyon çerçevesinde yürütmeye devam ettiklerini de vurguladı.

-“Kıbrıs sorununda başladığımız noktanın çok daha ilerisindeyiz”

“Kıbrıs sorununda başladığımız noktanın çok daha ilerisinde bir yerdeyiz ancak bu iş bitti diye bakacak bir durumda değiliz” diye konuşan Erhürman, temkinli olmayı tercih ettiğini belirterek, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.

“Ben çözüm isteyen biriyim ama çözüm istemek demek ‘çözüm isterim’ diyerek, ortaya çıkabilecek fırsatları züccaciye dükkanına girmiş fil gibi devirip, devirip, götürmek demek değil” diye konuşan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yeni bir hayal kırıklığı istemediğinin altını çizdi. Arhürman, “Kıbrıs Türk halkı bu defa bu iş çözüme ulaşsın istiyor. Ben bu bilinçle hareket ediyorum. 2004, 2017, 2026 hayal kırıklığı eklemem ucuna” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın kamu yönetiminin düzenli çalışmasını sağlamak gibi bir yükümlülüğü olduğuna da dikkat çeken Erhürman, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Kamu Yönetimi İzleme ve Yurttaş Şikayetleri Değerlendirme Birimi’nin 200 günde önüne gelen 183 başvurunun 132’sini sonuçlandırdığını kaydetti. Erhürman, “Buradaki tavrımız bağcı dövmek değil üzüm yemektir” dedi.

-“Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye Cumhuriyeti’ni dışlama, dışarıda bırakmaya yönelik hiçbir hamle sonuca ulaşamaz”

Bir soru üzerine, “Güvenlik, enerji, deniz yetki alanları başlıklarında Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye Cumhuriyeti’ni dışlama, dışarıda bırakmaya yönelik hiçbir hamle sonuca ulaşamaz. Bölgeye ve adaya ilişkin kalıcı çözüm, istikrar ve barış arayışlarını da zedeler” diyen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yöndeki açıklamasının çok yerinde olduğunu kaydetti.

Başka bir soruya karşılık Erhürman, “Hükümet denildiğinde benim aklıma gelen isim Ünal Üstel’dir. Ünal Üstel ile de temaslarımızı sürdürüyoruz” diyerek, muhtemelen gelecek hafta içinde Siyasi Partiler Konseyi’ni bir kez daha toplayacağı bilgisini de verdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman basın toplantısının sonunda, bir sonraki değerlendirmesini yıl bitince bir yıl değerlendirmesi olarak yapacağını da açıkladı.