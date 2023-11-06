İlçe ziyaretlerine devam eden Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Başbakan Üstel'in paylaşımı şöyle:

“Gailemiz KKTC, gailemiz halkımız” diyerek çıktığımız yolda ilçelerimizi ziyaret etmeye, vatandaşımızı yerinde dinlemeye devam ediyoruz. Güzelyurt'ta halkımızla buluştuk, müjdemizi verdik ve dedik ki; "Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için 2024 yılında ihaleye çıkacağız ve tamamlayacağız. Sosyal konutların yapımına yakında başlanacak. Evi olmayan, yeni evlenen gençlerimizi ev sahibi yapacağız. İlk temeli de Güzelyurt’ta atacağız. Ülkede hangi proje yarım kaldıysa tamamlayacağız. Hükümet programında ne yazdıysak, hepsini yerine getireceğiz."