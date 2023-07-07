Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişiminin önünü açacak yaşamsal projelerin hayata geçirilmesi ve devletin uluslararası alanda hak ettiği yeri alarak, halkın güven ve refah içerisinde gelecek yolculuğuna devam edebilmesi için Türkiye ile KKTC ilişkilerinin yaşamsal ve vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Ankara'da temaslarda bulunan Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Yılmaz ve Üstel, ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ünal Üstel, konuşmasında KKTC için Ankara ilişkileri ve Ankara ziyaretlerinin, kardeşlik hukukunun en üst seviyeye çıkarılması, ilişkilerin geliştirilmesi ve birliklerinin pekiştirilmesi için son derece önemli olduğunu belirtti.

Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişiminin önünü açacak yaşamsal projelerin hayata geçirilmesi ve devletin uluslararası alanda hak ettiği yeri alarak, halkın güven ve refah içerisinde gelecek yolculuğuna devam edebilmesi için Türkiye ile KKTC ilişkilerinin yaşamsal ve vazgeçilmez olduğunu söyledi.

"İNŞALLAH 20 TEMMUZ’DA YENİ HAVALİMANIMIZI AÇACAĞIZ"

Heyetlerle ve baş başa yaptıkları üst düzey toplantılarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de Türkiye Yüzyılının bir parçası haline getirecek ve geleceğin kapılarını açacak son derece önemli projeleri ele aldıklarını kaydeden Üstel, öncelikle çok kısa bir süre içerisinde hizmete açılacak yeni Ercan havalimanı projesi ile ilgili son çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Üstel, "İnşallah 20 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleri ile yeni havalimanımızı açacak ve yıllardır çektiğimiz hasrete bir son vermiş olacağız" dedi.

Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki; yeni havalimanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli ekonomik ayakları olan hem turizm hem de üniversite sektörümüze ciddi şekilde ivme katacak ve kendi potansiyellerini katlayarak geliştirmelerine imkân sağlayacaktır. Doğu Akdeniz’in en modern havalimanlarından biri haline gelecek olan Yeni Ercan Havalimanı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünya ile kucaklaşmaya ne kadar hazır olduğunun da en önemli işaretlerinden birsi haline gelecektir."

“HÜKÜMETİN GERİYE KALAN GÖREV SÜRESİNDE YAPILACAKLAR”

Başbakan Ünal Üstel, heyetler arası görüşmelerde hükümetin geriye kalan yaklaşık 3 yıllık görev süresi içerisinde yapılacakların da ele alındığını belirtti.

Üstel, yapılacakları şu şekilde sıraladı:

"1. Yarım kalan tüm yol projelerinin tamamlanması,

2. İhtiyaç duyduğumuz yeni okulların yapılması,

3. İhtiyaç duyulan okullarımızın depreme dayanıklı hale gelmeleri için gerekli güçlendirme çalışmaların başlatılması ve tamamlanması,

4. Lefkoşa’ya 500 yataklı hastanenin temelinin atılması, projenin başlatılması ve tamamlanması

5. Girne Hastanesi ve Güzelyurt Hastanelerinin tamamlanması,

6. Karpaz Bölgesinin sağlık alanında en temel ihtiyaçlarından biri olan Pamuklu’ya bir sağlık merkezinin yapılması

7. Lapta’ya bir sağlık merkezinin yapılması,

8. Maraş Sosyal Konutlarının başlatılması ve tamamlanması

9. Ülkemizde 20 yıl sonra başlatacağımız sosyal konut projelerinin tamamlanması

10.Türkiye’den çift yönlü kablo ile elektrik enerjisinin getirilmesi projesinin en kısa süre içerisinde başlatılması ve 4 yıllık kısa bir sürede tamamlanması konularında

11. Hükümet olarak Anavatan Türkiye hükümetinin tam desteğini almış durumdayız"

Üstel, tüm projelerin başlatılması ve hayat bulmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de gerçek manada Türkiye Yüzyılının bir parçası haline gelmesi anlamına geleceğini belirtti.

ENFLASYON KAYNAKLI SIKINTILAR

Başbakan Üstel, görüşmede enflasyondan kaynaklanan sıkıntıların aşılması konularını da ele aldıklarını ve bu noktada da Türkiye'nin tam desteğini almaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Üstel, şöyle devam etti:

"Sağlanacak ek desteklerle, halkımızı enflasyona ezdirmeden, onların refah seviyelerini korumak için her türlü katkıyı yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Ayrıca, daha önceden açıkladığımız gibi, ilk evim konut kredileri gibi gençlere yönelik desteklerimizi de adaya döner dönmez başlatıyoruz. Özel sektöre, sanayiye, tarıma ve hayvancılığa sağlanacak hibe ve kredi destekleri konusunda da Anavatanımızdan ciddi bir destek sağlamış durumdayız."

SİYASİ İSTİKRAR

Başbakan Üstel, tüm bu projelerin gerçekleşmesi, halkın ihtiyaç duyduğu işler ve icraatların zamanında tamamlanması ve uzun soluklu vizyoner projelerin hayat bulmasının ancak siyasi istikrarla olabileceğini belirtti.

Üstel, tüm görüşmelerde, karşılıklı şekilde siyasi istikrarın sürmesi ve istikrarın korunması konularına da vurgu yaptıklarını kaydetti.

Ünal Üstel şöyle devam etti:

“Hükümetimiz istikrarlı bir şekilde görevinin başındadır. Ve istikrarlı bir şekilde görevinin başında olmaya da devam edecektir. İmzaladığımız Mali ve İktisadi işbirliği protokollerinin gereklerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Anavatan Türkiye hükümeti ile uyum içerisinde, karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı ilişkilerimizi en üst düzeyde sürdürüyoruz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu büyük projelerin hayata geçirilmesi önceliği olmayanlara ve istikrarsızlıktan beslenenlere asla prim vermeyeceğiz."

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VİZYONUNA TAM DESTEK

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ile ortak geliştirilen iki devletli çözüm vizyonuna da hükümet olarak tam destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

Üstel, "Uluslararası alandan Anavatan Türkiye’nin de büyük desteği ile tıpkı diğer devletler gibi Devletimizin hak ettiği şekilde, dünyadaki yerini alabilmesi için canla başla çalışıyoruz. Gerek Türk Cumhuriyetleri ile gerek İslam devletleri ile gerekse Avrupa ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. İnanıyorum ki, ortaya koyduğumuz bu çaba karşılığını verecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti ve halkı olarak dünyada hak ettiğimiz yeri alacağız" dedi.

Başbakan Ünal Üstel, şöyle devam etti:

"İhtiyaç duyduğumuz her alanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına ve hükümetimize vermiş olduğunuz destekten dolayı başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere şahsınız ve tüm hükümetinize en kalbi duygularla halkım ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz. Sizinle birlikte ve istikrar içinde, geleceğe güvenle ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bizler bir oldukça, bizler birlikte oldukça, bizler ilişkilerimizi güçlü tuttukça kimse bizi yıkamaz, birbirimizden koparamaz."