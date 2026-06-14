Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Asadov ile Üstel'in görüşmesinde, Azerbaycan ile KKTC arasındaki üst düzey temasların seyri ele alındı.

Görüşmede, parlamentolar arası ilişkiler ile siyasi partiler düzeyindeki işbirliğinin gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Bakü'de "KKTC Kültür Günü"nün düzenlenmesinin önemine işaret edilen görüşmede, bu girişimin son yıllarda kültürel ve insani alanlarda artan karşılıklı ilişkilerin doğal bir devamı olduğu belirtildi.

Taraflar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesindeki işbirliğinin başarıyla geliştiğini vurgulayarak, KKTC'nin gözlemci statüsüyle teşkilat faaliyetlerine aktif katılımının önemine dikkati çekti.

Görüşmede ayrıca Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesine yönelik imkanlar değerlendirildi.

Üstel ile Asadov KKTC ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesinde ulaşımın oynadığı stratejik rolü ele aldı

Başbakan Ünal Üstel ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov KKTC ile Azerbaycan arasındaki kültürel, ekonomik, ticari ve turizm ilişkilerinin daha da geliştirilmesinde ulaşımın oynadığı stratejik rolü ele aldı.

İki ülke arasında kurulabilecek hava köprüsüne ilişkin farklı modelleri değerlendiren Üstel ve Asadov, karşılıklı ulaşım imkanlarının artırılması, charter seferler başta olmak üzere doğrudan ulaşımı kolaylaştıracak alternatifleri konuştu.

Başbakanlık tarafından verilen bilgiye göre, taraflar, halklar arasındaki temasların artırılması ve karşılıklı turizm hareketliliğinin güçlendirilmesi açısından hava ulaşımının büyük önem taşıdığı konusunda görüş birliğine de vardı.

Başbakan Ünal Üstel Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi, mevcut iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı.

Görüşmede özellikle kültürel, siyasi, diplomatik, ekonomik, ticari, eğitim ve turizm alanlarında son dönemde atılan adımlar değerlendirilirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsal düzeyde daha ileriye taşınmasına yönelik atılabilecek yeni adımlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.

Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirterek, karşılıklı temasların ve üst düzey ziyaretlerin bu sürece büyük katkı sağladığını ifade etti.

Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ortaya konulan güçlü iradenin Türk dünyasını her geçen gün daha da yakınlaştırdığını vurgulayarak, “Üç Devlet Bir Millet anlayışı artık sadece bir söylem değil, siyasi, ekonomik, kültürel ve diplomatik alanlarda gelişen somut iş birlikleriyle güçlenen bir gerçekliktir” dedi.

Azerbaycan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği desteğin Kıbrıs Türk halkı açısından büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Üstel, Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının güçlenmesinin ortak gelecek açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel, KKTC, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da ileriye taşınacağına olan inancını dile getirerek, ortak hedefler doğrultusunda iş birliğini geliştirmeye ve Türk dünyasının güçlenmesine katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.