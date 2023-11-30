Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile ‘Adalete Işık Tut’ yürüyüşünü selamladı.

Başbakan Üstel, “Yapılan insan hataları yüzünden büyük bir felakete dönüşen 6 Şubat depremi, Kıbrıs Türk halkına savaş dönemlerinde yaşadığı kadar büyük acılar yaşatmıştır. Yitirdiğimiz şampiyon meleklerimiz ve tüm kayıplarımızın acısı hala yüreklerimizi dağlıyor” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Deprem felaketi sonrasında bilimsel verilere dayalı ortaya konan tüm bulgular bizleri yapılan hatalar yüzünden insanların yaşamlarına aslında göz göre göre kast edildiği acı gerçeği ile bizi yüzleştirmiştir” dedi.

“Adalet en kısa sürede tecelli edecek ve sorumlular hak ettikleri cezaları alacaklar”

“Kayıplarımızı geri getirmemiz mümkün değildir” ifadelerini kullanan Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Ne var ki, yaşananların bir kez daha yaşanmaması adına tüm sorumluların hak ettikleri cezaları almaları şarttır. Geride kalanların, adalete duydukları güven duygusunu kaybetmemeleri adına bu süreç son derece önemlidir. Bunu bir kez daha hatırlatmak adına bu akşam Mağusa’da gerçekleştirilen adalete ışık tutuyoruz yürüyüşünü selamlıyorum. İnanıyorum ki, adalet en kısa sürede tecelli edecek ve sorumlular hak ettikleri cezaları alacaklardır. İsias bizim ortak davamızdır ve bu davanın yakın takipçisiyiz. Bir kez daha depremde yaşamını yitirenleri rahmetle, özlemle anıyorum. ADALETE IŞIK TUTACAĞIZ”