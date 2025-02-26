Başbakan Ünal Üstel, Hocalı katliamının 33. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Üstel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“26 Şubat 1992’de Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinde 613 masum Azerbaycanlı katledilmiş, yüzlercesi yaralanmıştır.

Azerbaycanlı kardeşlerimiz maruz kaldıkları bu vahşetin bedelini 2020 yılında 44 gün süren şanlı bir destanla ödeterek tarihlerinde yeni bir sayfa açmıştır. Masum sivillere yönelik gerçekleştirilen bu katliamın acısını hala yüreğimizde hissederken, Hocalı katliamında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diler, Azerbaycan halkına taziyelerimi iletirim. “Tek millet, üç devlet” anlayışıyla KKTC, Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde her daim yanında olmaya devam edecektir.”