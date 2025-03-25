Başbakanlık’ta 11.45'te başlayan görüşmeye, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Genel Sekreter Tahir Gökçebel, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, Genel Sekreter Burak Maviş ve sendika temsilcileri katıldı. Toplantıda ayrıca; Başbakanlık Müsteşarları Durali Güçlüsoy, Hüseyin Cahitoğlu ve Berhan Ongan da yer alıyor.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapılması bekleniyor.

-Tüzük geri çekilmişti

Söz konusu tüzük değişikliğine öğretmen sendikaları tepki göstermiş ve kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Başbakan Üstel, dün Meclis’te yaptığı açıklamada, "Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü"nün, Bakanlar Kurulu tarafından yeniden değerlendirilmek üzere geri çekildiğini duyurmuştu.

Başbakan Üstel, hükümet olarak uzlaşıdan yana olduklarını, dini inançlara saygının önemine dikkat çekmiş, toplumda oluşan gerginliği gidermek adına gerekli istişarelerin yapılacağını ve tüzüğün birlik ve beraberlik içinde yeniden ele alınacağını ifade etmişti.