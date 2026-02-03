Gündem Kıbrıs Özel Haber

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacı, İş Güvenliği ve Sağlığı Yasası’nda yapılan düzenleme ile ilgili Sanayi Odası olarak sürecin en başından beri içinde olduklarını söyledi. Kamacı, “Yasasın eski halinde haksız bir durum olduğuna inanıyorduk. Bu nedenle de yasal düzenlemeye en başından itibaren destek verdik ve yasanın meclisten geçmesinden de mutlu olduk. Sanayi Odası olarak tüm üyelerimiz yasanın meclisten geçmesinden dolayı memnundur. Cumhurbaşkanı’nın onayından geçmemesi için bir sebep göremiyorum. İş dünyasının ihtiyacı olan bir düzenlemeydi” dedi.