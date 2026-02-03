Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Milli Olimpiyat Komitesi İş Birliği Protokolü İmzaladı
Polisten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin U.Ö.’nün (E-18) evinde gerçekleştirdiği aramada, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan bir adet vida tespit edildi.

Aynı gün Lefkoşa’da bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklanan Ç.D.’nin (E-30) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde kalıntısı içerdiği değerlendirilen çeşitli malzemeler bulundu.

Girne’de ise polis tarafından şüpheli görülen C.A.’nın (E-28) üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, tasarrufunda toplam 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Söz konusu şahıslar tutuklanırken, soruşturmaların sürdüğü bildirildi.