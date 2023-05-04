Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Üstel, Kuni ve Beşerler'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kasım Kuni ve Ahmet Beşerler'in görevini en iyi şekilde yerine getireceğine dair inancını belirten Başbakan Ünal Üstel, "Polis Teşkilatı ülkenin güvenliği ve halkımızın huzur içinde yaşaması için görev icra ederken, bizler de hükümet olarak bu güzide teşkilatımızın eksikliklerinin giderilmesi ve daha güçlü hale gelmesi adına elimizden geleni yaparak, teşkilatımızın yanında olacağız." dedi.