Başbakan Ünal Üstel, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.
Başbakan Üstel, “İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak yüzlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.
Üstel, “Sivil tesislerin, hastanelerin ve sivil halkın acımasızca bombalanması vicdanlara sığmamaktadır. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.