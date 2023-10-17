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Üstel, “Sivil tesislerin, hastanelerin ve sivil halkın acımasızca bombalanması vicdanlara sığmamaktadır. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Başbakan Üstel, “İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak yüzlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

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