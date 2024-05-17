Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında Şampiyon Melekler'in adlarının yaşatılacağı sosyal tesis yapılacak alanın devri ile ilgili protokol imzalandı.

Başbakan Ünal Üstel, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, "Şampiyon Meleklerimiz daima bizimle olacak" dedi.

Başbakan Üstel, "Adıyaman'da kaybettiğimiz şampiyonlarımız birer melek olarak her zaman bizimle olacak. Onları unutmayacağımızın nişanesi olarak her gün yeni bir şeyler yapıyoruz. Bugün de onların anısını yaşatacak bir sosyalleşme alanı yaratmak için gerekli olan arazi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne devredildi. Bu gibi kalıcı eserler sayesinde şampiyon meleklerimiz kuşaklar boyu anılarımızda yaşayacaktır. Onları unutmadık, unutmayacağız; unutturmayacağız!" ifadelerini kullandı.