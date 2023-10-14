Üstel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Azerbaycan medyasına verdiğim demeçte bir kez daha vurguladım;

Azerbaycan’a güçlü bir ekiple yapmış olduğumuz ziyarette karşılaştığımız büyük ilgi devletimizin geleceği ve dünyayla kucaklaşması adına büyük umut olmuştur.

İnanıyorum ki bu ziyaretle başlayacak yeni süreç, iki ülke arasındaki hem kültürel hem ekonomik hem de diplomatik ilişkileri tarihin en üst seviyesine çıkaracaktır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de telaffuz ettiği gibi KKTC bayrağı bugün Azerbaycan’da dalgalanıyor.

"Üç devlet tek millet" şiarıyla çıktığımız yolda,

şimdi dünya ile kucaklaşma zamanıdır....