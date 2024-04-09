Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üstel’in ve Kıbrıs Türk halkının bayramını kutladı; KKTC için esenlikler diledi.

Başbakan Üstel de bayram tebriği nedeniyle Erdoğan’a teşekkür ederken, Erdoğan’ın şahsında Anavatan Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Üstel, KKTC’nin dışa açılım süreci ve Azerbaycan’la ilişkilerin daha da gelişmesi için ortaya koyduğu çaba nedeniyle Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını iletti.