Üstel, söz konusu videonun Rum tarafının zihniyetinde herhangi bir değişiklik olmadığını bir kez daha açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamasında, Rum denizci askerler tarafından “savaş gemilerinin Girne ve Mağusa limanlarına ulaşması” temennisinin 2026 yılı dilekleri arasında yer almasının, Girne ve Mağusa limanlarını hedef alan ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğini doğrudan tehdit eden aynı anlayışın bir yansıması olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel, kullanılan bu dilin barış, güven artırıcı önlemler ya da çözüm dili olmadığının altını çizerek, Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve Kıbrıs Türk halkını her fırsatta taciz etmeyi alışkanlık haline getirdiğini ifade etti. Rum tarafının adanın tamamına sahip olma arzusunu hâlâ temel hedef olarak koruduğunu kaydeden Üstel, Enosis hayalinin aradan geçen on yıllara rağmen Rum tarafının siyasi ve askeri reflekslerini şekillendirmeye devam ettiğini belirtti.

Tarihsel gerçeklere de dikkat çeken Üstel, İngilizlerin adadan çekilmesinin ardından yaşanan tüm süreçlerin, Rum yönetimleri tarafından Kıbrıs Türk halkı ile adayı eşit ortaklar olarak paylaşmak amacıyla değil, adayı bir Rum-Yunan adasına dönüştürme ideali doğrultusunda kullanıldığını söyledi. Bugün gelinen noktada da bu anlayışın terk edilmediğinin, yayımlanan askeri videolar ve kullanılan dil üzerinden açıkça görüldüğünü ifade etti.

Uluslararası camiaya barış mesajları veren Rum yönetiminin, kendi kamuoyuna yönelik yayımladığı videolarda savaştan, savaş gemilerinden ve bu gemilerin Girne ile Mağusa limanlarına demirlemesinden söz etmesini “açık bir ikiyüzlülük” olarak nitelendiren Üstel, bu tutumun uluslararası toplum tarafından görülmemesinin de adadaki barış ortamına zarar verdiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin barışı savunmaktan asla vazgeçmediğini vurgulayan Başbakan Üstel, hiç kimsenin Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin, egemenliğinin ve devletinin hedef alınmasına sessiz kalınmasını beklememesi gerektiğini belirtti. “Tehdit diliyle barış olmaz, provokasyonla çözüm olmaz” diyen Üstel, Rum tarafını askeri tehditlerden, hayalci emellerden ve geçmişin karanlık ideolojilerinden beslenen söylemlerden derhal vazgeçmeye davet etti.

Tarihin, benzer hayallere kapılanların kendi halklarını ne tür felaketlere sürüklediğinin örnekleriyle dolu olduğunu hatırlatan Üstel, Rum yönetiminin yine yeni maceralar peşinde olduğunu ve kendi halkını sonu iyi olmayacak maceralara sürükleme eğilimi gösterdiğini ifade etti. Uluslararası camiayı da bu açık tehditleri görmeye, not etmeye ve gerçeklerle yüzleşmeye çağırdı.

Açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının bu adada eşit, egemen ve kendi devletinde güvende olduğunu vurgulayan Üstel, bu gerçeğin ne videolarla değiştirilebileceğini ne de tehditlerle ortadan kaldırılabileceğini belirtti. Girne ve Mağusa hayalleri kuranlara da seslenen Üstel, bu hayallerden vazgeçilmediği sürece Rum tarafının 50 yılı aşkın süredir yaşadığı hayal kırıklıklarını önümüzdeki yıllarda ve hatta yüzyıllar boyunca yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Son olarak kimsenin Kıbrıs Türkü’nün ve Türk milletinin sabrını ve gücünü test etmeye kalkmaması gerektiğini belirten Başbakan Ünal Üstel, bunu denemeye kalkışanların tarihin her döneminde olduğu gibi hak ettikleri cevabı mutlaka göreceğini ifade etti.