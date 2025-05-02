Gençlerin bilim ve teknolojiyle buluştuğu organizasyonun önemine dikkat çeken Üstel, "Savunma sanayiisi alanında Türkiye'nin gücünü bu alanda bir kez daha görüyoruz ve bundan gurur duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ YENİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLACAK

Turizm ve eğitimin ülkenin lokomotif sektörleri olduğunu vurgulayan Üstel, "Şimdi yeni bir döneme başlıyoruz. Üçüncü lokomotif sektörümüz teknoloji olacak," şeklinde konuştu.

AMBARGOLARA RAĞMEN DEV ADIMLAR ATILIYOR

KKTC’nin ambargolar altında olduğunu hatırlatan Üstel, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle ülkenin geleceğe yönelik büyük adımlar attığını belirtti.

TEKNOFEST ULUSLARARASI TANITIMA KATKI SAĞLADI

TEKNOFEST’in KKTC’de düzenlenmesinin ülkenin uluslararası tanınırlığına katkı sağladığını belirten Üstel, “Bugün dünyanın birçok televizyonunda Teknofest KKTC yer alıyor. Bu da ülkemizin tanıtımı için çok değerli,” dedi.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

Türkiye’ye teşekkür eden Üstel, “İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte KKTC, ekonomi, turizm, eğitim ve özellikle teknoloji alanlarında dev adımlarla ilerlemeye devam edecek. Ülkemiz için tarih yazdığımız bu günde çok mutluyuz,” dedi.

Üstel, “ Bu vesileyle, bir kez daha Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a’, T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar’a ve TEKNOFEST için katkı koyan diğer herkese yürekten teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Ziyaretin ardından Başbakan Ünal Üstel, stantları gezerek projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.