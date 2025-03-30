Bayramlaşmaya; Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, bazı bakanlar ve hükümet yetkilileri de katıldı.

Bayramlaşma sonrası Başbakan Ünal Üstel basına yaptığı açıklamada, vatandaşlara seyahat ederken dikkatli olunması, gece bir yerlere gidilecekse geri dönüşün de düşünülmesi tavsiyesinde bulundu.

Bayramların dargınlıklar ve küskünlüklerin bitmesi için önemli fırsatlar olduğunu kaydeden Üstel, “Birlik ve beraberlikleri rencide edecek söylemlerden çekinmemiz lazım.” dedi.

Üstel, halkın Ramazan Bayramı’nı yürekten kutladı.