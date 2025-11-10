Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın ikili ve heyetlerarası görüşmeler yarın yapılacak. Görüşmelerde, 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ele alınacak; iki ülke arasındaki devam eden projeler değerlendirilecek ve yeni başlatılacak projeler hakkında istişarelerde bulunulacak.

Açıklamada, ziyaretin ana gündemini "KKTC’nin ekonomik sürdürülebilirliğini güçlendirecek yapısal adımlar, altyapı yatırımları, enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarındaki yeni projelerin" oluşturduğu belirtildi.

Başbakan Ünal Üstel’e Ankara ziyaretinde; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Özdemir Berova eşlik edecek.