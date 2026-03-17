Erhürman’ın 2025 Ekim ayında cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinin ardından teknik komitelerin görünürlüğü, düzenli toplanması ve yetkili isimlerle güçlendirilmesi yönünde çağrı yaptığı biliniyor.

Erhürman, yaptığı açıklamada, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi altında oluşturulan Veterinerler Komitesi’nin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından “şap” başlığının gündeme gelmesi üzerine 2025 Kasım ayında toplandığını, o tarihten bu yana da dört kez bir araya gelerek çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Açıklamasında, kuzeyde hastalığın görülmesinin ardından AB, BM ve güneydeki yetkililerle bilgilerin anlık biçimde paylaşıldığını, bu nedenle Rum tarafının toplantı çağrısına da olumlu yanıt verildiğini aktardı.

Veterinerler Komitesi’nin geçmişine de değinen Erhürman, komitenin ilk kez 2024 Nisan ayında toplandığını ve gündeminde iki taraftan evcil kedi ile köpeklerin sahipleriyle birlikte geçiş noktalarından geçebilmesine ilişkin düzenleme bulunduğunu belirtti. Erhürman, kuzey ve güneyde evcil hayvanların ülkeye girişi ile sağlığına ilişkin mevzuatın aynı olduğunu, bu nedenle 2024 Kasım ayında komitenin geçişlerin sağlanabilmesi için dört maddelik bir metin üzerinde uzlaştığını ifade etti.

Ancak söz konusu uzlaşının teknik düzeyin üzerine taşınmasının ardından güneydeki yetkililer tarafından AB hukuku gerekçe gösterilerek sürecin askıya alındığını savunan Erhürman, buna rağmen AB yetkililerinin iki tarafın anlaşması halinde engel çıkarmayacaklarını bildirdiğini belirtti. Bu nedenle komitenin, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki son toplantısını 2025 Ocak ayında yaptığını, ardından bir daha toplanmadığını, ta ki 2025 Kasım ayında kuzeydeki şap vakaları nedeniyle Rum tarafınca yeniden çağrılıncaya kadar devre dışı kaldığını anlattı. Erhürman’ın açıklaması, şap konusunda kuzeyin hızlı aşılama yaptığı ve ihtiyaç duyulması halinde güneye de aşı gönderdiği yönündeki önceki beyanlarıyla da örtüşüyor.

Erhürman, şap krizinden önce komitenin güney kanadında idari yetkili hiçbir üyenin bulunmadığını, ancak hastalığın ardından güneyden yetkili isimlerin üst düzeyde toplantılara katılmaya başladığını da vurguladı. Bu durumun, teknik komitelerin etkili çalışabilmesi için yetkili kişilerin masada bulunmasının önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Göreve geldiği ilk günden bu yana teknik komitelerin görünür, düzenli ve sonuç odaklı çalışması gerektiğini her düzeyde dile getirdiğini belirten Erhürman, şap gündeme gelir gelmez hiçbir şey gizlemeden bilgi paylaşımı yaptıklarını, güneyde aşı ihtiyacı ortaya çıkar çıkmaz da gerekli koordinasyonu sağlayarak aşıları ilettiklerini söyledi. Beklentilerinin, aynı yaklaşımın güneyden de gelmesi olduğunu kaydeden Erhürman, komitelerin yetkili kişilerden oluşması, düzenli bilgi paylaşımı yapılması ve günlük sorunların siyasi mülahazalardan arındırılarak çözülmesi gerektiğini belirtti.

Erhürman, bunun yalnızca şap hastalığıyla sınırlı bir ihtiyaç olmadığını, adanın küçüklüğü nedeniyle hastalıkların ve ortak sorunların sınır tanımadığını vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporlarında da birlikte hareket etme imkânlarının siyasi değerlendirmelerle boğulmaması gerektiğinin altının çizildiğini belirten Erhürman, seçimlerin hemen ardından ortaya koydukları iyi niyetli yaklaşımı sürdüreceklerini, benzer anlayışın güneyde de benimsenmesinin hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların yararına olacağını ifade etti.