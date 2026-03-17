Polis tarafından yapılan soruşturmada, zanlının kendi adına düzenlenen kırsal kesim arsası hak sahipliği belgesi üzerinde yer alan kimlik ile pafta/parsel bilgilerini değiştirerek sahte belge oluşturduğu belirlendi. Söz konusu sahte belgeyi bir şahsa ibraz eden M.Ş.’nin, bu yolla toplam 30.000 Sterlin parayı sahtekarlıkla temin ettiği ortaya çıkarıldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.Ş. tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.