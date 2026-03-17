Polis tarafından yapılan soruşturmada, zanlının kendi adına düzenlenen kırsal kesim arsası hak sahipliği belgesi üzerinde yer alan kimlik ile pafta/parsel bilgilerini değiştirerek sahte belge oluşturduğu belirlendi. Söz konusu sahte belgeyi bir şahsa ibraz eden M.Ş.’nin, bu yolla toplam 30.000 Sterlin parayı sahtekarlıkla temin ettiği ortaya çıkarıldı.
SÜİB: Sektörün ayakta kalabilmesi için acil politikaların derhal hayata geçirilmesi gerekiyor
İçeriği Görüntüle
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.Ş. tespit edilerek tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.