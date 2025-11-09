Üstel ve hükümet ortakları Salı günü Ankara’ya gidiyor: Gündemde siyasi gelişmeler ve yeni dönem planlaması

Başbakan Ünal Üstel, hükümet ortakları ile birlikte Salı günü Ankara’ya resmi temaslarda bulunmak üzere gidiyor. Üstel’e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek.

Üst düzey kaynaklar, Ankara’da yapılacak görüşmelerde olası siyasi gelişmelerin ve yeni dönemin yol haritasının ele alınacağını belirtiyor. Aynı kaynaklar, temasların “önemli bir dönemeçte” gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

Ankara ziyaretinin ardından hükümet kanadından resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Kıbrıs Postası