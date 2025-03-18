Başbakan Üstel, mesajında, “Yaşlılar haftasında sadece kutlama yapmıyoruz, yaşlılarımız için gerekli adımları da atıyoruz” dedi.

Ünal Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumsal hafızamızı oluşturan ve deneyimleriyle geleceğe yön veren tüm büyüklerimizi Yaşlılar Haftası vesilesiyle saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.

Bizler de, hükümet olarak yaşamın her dönemini kapsayan bir anlayışla, büyüklerimizin sağlıklı, aktif, onurlu ve mutlu bir yaşam sürdürebileceği sosyal ve ekonomik koşulları güçlendirmeyi öncelikli sorumluluklarımız arasında görüyoruz.

Düşüncemiz açıktır; her bireyin yaşlılık dönemine güven içinde ulaşması, ve yaşam boyu bu güveni yüreğinde hissetmesi hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu düşünceden hareketle ülkemizde yaşlılarımızı yakından ilgilendiren ve çağın gerisinde kalmış yasal mevzuatlarımızı tek tek ele alıyor ve düzenliyoruz.

Yaşlılar haftasında sadece kutlama yapmıyoruz, yaşlılarımız için gerekli adımları da atıyoruz.

Ülkemizde bakım merkezlerinin açılması ve denetlenmesiyle ilgili günümüz koşullarına uygun yasal bir düzenlemenin olmaması bakım merkezlerinin herhangi bir işyeri olarak açılmasına neden olmaktaydı.

Açılan bakım merkezleri ile ilgili hizmet ve işleyiş gibi konularda herhangi bir standardın olmayışı büyük zorluklara yol açmaktaydı.

Yaşlı bakım merkezleri ve huzurevleri ile ilgili değiştirilen yasanın amacı özel bakım merkezleri ve özel huzurevlerinin açılmasında izlenecek yol, çalışacak personelin nitelik görev ve sorumlulukları, binaların fiziksel özellikleri, kuruluşun hizmet ve işleyişine ilişkin kuralları düzenlemektir.

Kurum bakımına ilişkin ihtiyaç duyulan yasal dayanağı sunarak bu kurumlardan hizmet alan kişilerin insan onuruna yaraşır bir şekilde bakılmasını sağlayacak standartların oluşturulmasını sağlıyoruz.

Bu doğrultuda yıllardır bekleyen Özel Bakım Merkezi ve Özel Huzurevi Yasası’nı Bakanlar Kurulumuzdan geçirerek meclise sevk etmiş bulunuyoruz.

Bu özel haftada, tüm büyüklerimize en derin saygılarımızı sunuyor, onları sadece bir hafta değil, her gün hatırlamamız ve hayatın her alanında yanlarında olmamız gerektiğini bir kez daha yineliyorum.”