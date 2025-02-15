Üstel’e incelemeleri sırasında Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay ve hastanenin müteahhitliğini yapan firmaların yetkilileri de yer aldı.

Üstel

Başbakan Ünal Üstel, incelemelerin ardından basına yaptığı açıklamada, “Yeni Girne Hastanesi, teknik arkadaşlardan aldığımız bilgilerle 2025 yılı içerisinde tamamen bitecek, donanımları yapılacak. Hayırlısıyla da, 2026’da halkımıza hizmet etmek için kapılarını açacak.” ifadelerini kullandı.

“Ülkemize çok modern ve güzide bir hastane kazandırıyoruz. 2025’te dev projeleri hayata geçireceğimizi söylemiştik.” diyen Üstel, söz verdikleri gibi 2025’te bazı ilçelerde hastane, bazı ilçelerde de ihtiyaç duyulan sağlık ocaklarını birer birer açacaklarının altını çizdi.

Uzun bir zaman yarım kalan Güzelyurt Hastanesi’ni bitireceklerinin sözünü verdiklerini anımsatan Üstel, “Ayrıca Lapta ve Değirmenlik sağlık ocağı bitti, 1-2 ay içerisinde açacağız. Yeni Maraş Sağlık Merkezi’nin temeli atıldı. Pamuklu’ya bir hastane yapacağımızın sözünü verdik. Bütün bunların temellerini attık ve çalışmalarını yaptık. Sıra şimdi, Pamuklu Hastanesi’nde… ” diye konuştu.

“Biz bu hastanelerimizi 2025 yılı içerisinde bitireceğimizin sözünü halkımıza verdik. Çünkü sağlıkta yaşanan sıkıntılar ve problemler bilgimiz dahilindedir. Bütün bunların, kurulan istikrarsız hükümetlerden ve başa geçen hükümetlerin zamanında projeleri bitiremeyip yarım bırakmalarından kaynaklandığını söylüyoruz.” şeklinde konuşan Üstel, 2,5 yıl içerisinde hükümet olarak önce yarım kalan projeleri sonra da halkın ihtiyaç duyduğu projeleri birer birer önlerine koyduklarını ifade etti.

Üstel, bir taraftan ülkede yaşanan ekonomik sorunların önünü aşmak için çalışmalar yaparken, bir taraftan da sağlığı iyileştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Üstel, “Önümüzdeki günlerde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ile hastanelerin ihtiyacı olan alet ve son sistem cihazlar alınacak. Bu doğrultuda, hastanelerin güncel ve çağı yakalamak için ne ihtiyacı varsa karşılanacak.” ifadelerini kullanarak, “dev” bir projenin gerçekleşmesine katkı koyan iki yerel firmaya da teşekkür etti, hastanenin hayırlı olmasını diledi.

Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, modern ve tam teşekküllü olan yeni Girne Hastanesi’nin bölgenin bütün ihtiyacını karşılayacak nitelikte olduğunu vurguladı.

“Hastanemiz hem yatak kapasitesi hem fonksiyonları anlamında bölgeye hizmet vermeye yeterlidir.” diyen Dinçyürek, Başbakan Üstel’in talimatlarıyla özelde Girne Hastanesi genelde ise adadaki bütün sağlık merkezleri ve hastanelerine yönelik hızlı bir şekilde inşaat yapıldığını dile getirdi.

Dinçyürek, “Çok kısa bir zaman içinde, sırayla birçok sağlık alanındaki yatırımlar hizmete girecek noktaya gelecek.” şeklinde konuştu.

“Yeni Girne Hastanesi’nin son virajına geldik. Bu noktaya gelişine kadar geçen sürede hastaneye çok ciddi fonksiyonlar kazandırdık. Başlangıçta bu bina, bir üniversite hastanesinin kendi ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmış bir binaydı. Biz bunu, sadece bugünün ihtiyacını değil yarının ihtiyacını da karşılayacak olan tam donanımlı bir hastaneye göre planladık.” ifadelerine yer veren Dinçyürek, hastanenin alt ve üst yapısıyla ileride sıkıntı yaşamadan hizmet verebilecek ve ihtiyaç duyulan fonksiyonlara olanak sağlayabilecek nitelikte tasarlandığını kaydetti.

Akçay, çalışmalarla ilgili teknik bilgi aktardı

Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay, çalışmalarla ilgili teknik bilgi verdi.

2022’de yapımına başlanan yeni Girne Hastanesi’nin 114 yataklı ve 10 yoğun bakım yatağına sahip olduğunu kaydeden Akçay, “Sağlık Bakanlığı’nın duyduğu ihtiyaçlar ve Girne bölgesinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda hastanenin bazı projelerinde tadilata gidilmek mecburiyetinde kalındı. Bu kapsam içerisinde bodrum alanlarında büyüme yapıldı. Toplamda 10 bin metrekareye yaklaşan bir inşaat alanında, şu aşamada artık ince işler diye tabir ettiğimiz kısma kadar gelindi.” ifadelerine yer verdi.

Yatak odalarının bulunduğu üst katlardan itibaren sonlandırılarak binanın son haline gelmesi için çalışma başlatıldığını ifade eden Akçay, buna ek olarak çevredeki dolgu ve teknik altı yapı işlemlerinin tamamlanmasının ardından hızlı bir şekilde çevre düzenlemesine gelineceğini belirtti.