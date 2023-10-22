Başbakan Ünal Üstel, dün gerçekleştirdiği Gazimağusa ve İskele ziyaretlerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, “Halkımızla buluşmaya, onları yerinde dinlemeye, dünyayla kucaklaşma yolunda bir bir hayata geçirdiğimiz projelerimizi anlatmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Altyapı, reformlar, internet altyapısı gibi yıllardır dokunulmayan konulara el attıklarını dile getiren Başbakan Üstel, “Yeni Ercan Havalimanı ve fizibilite çalışmaları başlayan Türkiye’den kablo ile elektrik projesi ve ülkede başlattığımız altyapı, yol projeleriyle KKTC’ye ekonomik, mali ve altyapı anlamında önemli bir değer katmayı başardık” açıklamasını yaptı.

Başbakan Üstel, “Halkın mutlu olması ve enflasyon karşısında alım gücünü desteklemek adına kamu çalışanlarına enflasyon oranında tarihte eşine az rastlanan artış yansıttık. Hayat pahalılığının yılda 3 kez ödenmeye başlanmasıyla, alım gücüne destek olmaya 2024 yılında devam edeceğiz” dedi.

“Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yasaları önümüzdeki süreçte de hayata geçireceğiz”

“Sosyal yardım, engelli, cemile maaşlarına yüzde yüze yakın artış verdik ve vermeye devam edeceğiz. Özel sektör için de sosyal prim desteğini sürdüreceğiz” açıklamasını yapan Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Üreticiye teşvik primi, hayvan üreticisine de yem desteğimiz sürecek. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yasaları önümüzdeki süreçte de hayata geçireceğiz. Devletimizi, yeni dünya düzenine yakışır bir şekilde hazırlayacağız. Yolumuz, hedefimiz 2027'dir. Birlik olmaya devam edelim. Beraber olmaya devam edelim. Bir bütün içinde, bu uzun yolda kenetlenip ilerlemeye devam edelim. Ziyaretlerimize yoğun ilgi gösteren Gazimağusa ve İskele halkına teşekkür ederim.”