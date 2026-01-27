Başbakan Üstel, “O gün Kıbrıs Türkü, kimseye boyun eğmeyeceğini ve kendi geleceğini kendi iradesiyle şekillendireceğini ortaya koymuştur. Zulme, baskıya ve sömürge anlayışına karşı göğsünü siper eden halkımız, canı pahasına özgürlüğü, onuru ve egemenliği savunmuştur” ifadelerini kullandı.

Üstel, direnişin bugün sahip olunan devlet bilincinin, birlik ruhunun ve bağımsız yaşama kararlılığının temel taşı olduğunu vurguladı. Ayrıca, 27-28 Ocak’ın Kıbrıs Türk halkının yüreğinde yaşayan bir irade ve nesilden nesile aktarılan bir mücadele emanetini simgelediğini belirtti.

Başbakan, paylaşımını şöyle tamamladı: “Bu anlamlı yıldönümünde, vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Kıbrıs Türk halkının destanlaşan direnişini yürekten selamlıyorum.”