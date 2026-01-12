Üstel, mesajında Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının uzun yıllara yayılan varoluş mücadelesini devlet iradesine dönüştüren tarihi bir lider olduğunu vurguladı. Denktaş’ın, halkın hak ve çıkarlarını her koşulda kararlılıkla savunduğunu belirten Üstel, fikirleri, idealleri ve sarsılmaz duruşuyla milletine yön veren müstesna bir devlet adamı olarak tarihteki yerini aldığını ifade etti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın yalnızca bir siyasi lider olmadığını kaydeden Üstel, en zor ve karanlık dönemlerde Kıbrıs Türk halkına yol gösteren, davasına ömrünü adamış bir mücadele insanı ve güçlü bir iradenin simgesi olduğunu belirtti.

Üstel, Denktaş’ın “Biz bu devleti masa başında değil, mücadeleyle kurduk” sözlerinin, Kıbrıs Türk halkının ödediği bedellerin ve verdiği onurlu mücadelenin en açık ifadesi olduğunu vurgulayarak, bu mücadelenin halkın kimliğinden ve haklarından ödün vermeden özgür ve korkusuzca yaşayabilmesi için verildiğini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, mesajının sonunda, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 14’üncü yılında saygı, minnet ve rahmetle andığını belirterek, Kıbrıs Türk halkı olarak böyle bir lidere sahip olmanın haklı gururunun bir kez daha yaşandığını ifade etti.