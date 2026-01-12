Trodos Dağları’nda bu sabah itibarıyla yoğun kar yağışı görülüyor.

“Philenews” haber sitesi, dağın tepesindeki kar kalınlığının 3-4 santime ulaştığını ve Karvounas - Trodos, Platres - Trodos ve Prodromos - Trodos yollarının yalnızca kar zinciri bulunan veya 4x4 (dört çekerli) araçlara açık olduğunu duyurdu.

Bölgede yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü kaydedilirken, kar yağışının günün geri kalanında ve yarın da aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Yağışlı havanın çarşamba gününden itibaren bölgeyi terk etmesi ve sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.