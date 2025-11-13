Başbakan Ünal Üstel, Hırvatistan’da görev uçuşu sırasında Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının kaza yapması sonucu bir pilotun şehit olması dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan Üstel mesajında, “Hırvatistan’da görev uçuşu sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının kaza yapması ve kıymetli bir pilotumuzun şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Görevi başında hayatını kaybeden şehidimize rahmet; ailesine, yakınlarına ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.