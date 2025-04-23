Başbakan Ünal Üstel, İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Üstel mesajında, “Merkez üssü Silivri açıkları olan, İstanbul’da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremden dolayı Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bu büyük depremde temennimiz can kaybının yaşanmamasıdır. Bu zor günlerde ihtiyaç duyulacak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.