Fikri Ataoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın ardından, bizleri bir araya getiren, gönüllerimizi sevgiyle dolduran mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar, sadece takvim yapraklarında yer alan özel günler değil; gönüllerimizi birbirine yaklaştıran, geçmişten geleceğe uzanan kardeşlik köprüleridir. Bu özel günlerde, sevdiklerimizle bir araya gelerek, paylaşmanın, affetmenin ve birlik olmanın kıymetini bir kez daha hatırlıyoruz. Bugün, yalnızca sofralarımızı değil, yüreğimizi de muhabbetle donatalım. Büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını alalım, küçüklerimizin gözlerindeki sevinç olalım. Kapısını çalacak kimsesi olmayanların yanında olalım, bir selamla, bir tebessümle gönülleri ısıtalım. Çünkü bayram, en çok da paylaşınca güzelleşir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olmak üzere, tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın, barışa, kardeşliğe ve huzura vesile olmasını temenni ediyor; sağlıklı, mutlu ve bereket dolu günler diliyorum.”