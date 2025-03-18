Üstel’e ziyarette Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de eşlik ederek, merkez hakkında bilgi verdi.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Adil Özyılkan ve Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Dr. Nil Ergün Eledağ’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Bakanlık çalışanı Doğan Baybora yaşlılara müzik dinletisi sundu.

Zerrin Üstel: “Ülkede yaşlılara verilen değer çocuklara örnek bir davranış”

Üstel ziyarette kısa bir de açıklama yaparak, böylesi özel bir günde yaşlılarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında, “Yaşlılarımız, büyüklerimiz bizim için çok kıymetlidir.” diyen Üstel, ülkede yaşlılara verilen değerin çocuklara örnek bir davranış olduğunu kaydetti.

Zerrin Üstel, “Biz onların sayesinde bugünlere gelebildik, büyüdük.” diyerek, her zaman yaşlıların yanında olduklarını da vurguladı.

Konuşmasının sonunda yaşlılarla yakından ilgilenen Merkez’deki doktor ve sağlık emekçilerine teşekkür eden Üstel, Merkez’deki yaşlılarla sohbet ederek, onların Yaşlılar Haftası’nı kutladı.

Dinçyürek: “Bir toplum yaşlılarına verdiği değer kadar gelişmiştir”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de konuşmasında yaşlıların her zaman yanında olduklarını vurguladı; 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Zerrin Üstel’in himayesinde Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen bu etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Amaçlarının sadece yaşlıları ziyaret etmek olmadığını işaret eden Dinçyürek, kamuoyunda bir bilinç yaratmak istediklerini de dile getirdi.

Dinçyürek, toplumun kökleri, geçmişi olan, geleceğe ümit bağlanan gençleri yetiştiren yaşlıların her zaman yanlarında olduklarını söyleyerek, bir toplumun yaşlılarına verdiği değer kadar gelişmiş bir ülke olduğunu kaydetti.

Konuşmasının sonunda etkinliği düzenleyen başta Zerrin Üstel olmak üzere tüm doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Dinçyürek, tüm yaşlıların Yaşlılar Haftası’nı kutladı.